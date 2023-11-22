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Генерал ВСУ Кривонос: мировое турне Зеленского закончилось пшиком

0:52
Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский не может занимать пост главного лица государства. В этом уверен отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Генерал ВСУ Кривонос: мировое турне Зеленского закончилось пшиком
Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Генерал отметил, что Зеленский на самом деле не является настоящим лидером страны, он просто играет эту роль. Военный добавил, что над Зеленским уже откровенно смеются в мире.

"И он (Зеленский) постоянно требует аплодисментов, но мировое турне закончилось пшиком и перестали аплодировать, а стали использовать постоянно мемы, особенно, что касается одежды его и его команды", — отметил Кривонос в эфире телеканала "Прямой".

Кривонос подчеркнул, что к Зеленскому перестали относиться серьёзно даже сами украинцы. Однако киевские власти словно этого не замечают, и даже не пытаются как-то улучшить положение в стране.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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