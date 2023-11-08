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Генерал ВСУ Кривонос отметил, что своим новым указом Зеленский дал пощёчину Залужному

1:18
Мир

Своим указом об увольнении с должности командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко украинский президент Владимир Зеленский нанёс удар главкому ВСУ Валерию Залужному. На это обратил внимание генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Генерал ВСУ Кривонос отметил, что своим новым указом Зеленский дал пощёчину Залужному
Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

По мнению генерала, Зеленский продемонстрировал откровенное неуважение и к Силам специальных операций, и к самому Залужному.

"С моей точки зрения, то, что мы сейчас увидели, это неуважение, в первую очередь, к Силам специальных операций со стороны тех, кто принимал это решение, неуважение к главкому ВСУ, его поставили перед фактом. Это пощечина со стороны президента вооруженным силам и их главнокомандующему", — сказал Кривонос в эфире YouTube-канала Фабрика новостей.

Кривонос напомнил, что уволенный Хоренко находился в подчинении непосредственно у Залужного. По мнению военного, киевские власти были обязаны заранее проинформировать главкома ВСУ о своём решении.

Ранее Зеленский подписал указ об увольнении Хоренко, назначив на его место Сергея Лупанчука. Уволенный Хоренко теперь будет сотрудником Главного управления разведки Украины.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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