Своим указом об увольнении с должности командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко украинский президент Владимир Зеленский нанёс удар главкому ВСУ Валерию Залужному. На это обратил внимание генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain