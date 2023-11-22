Депутат Шеремет назвал паникой информационные вбросы Зеленского по миру

Президент Украины Владимир Зеленский совершает информационные вбросы о мире, поскольку находится в состоянии паники. Такое мнение выразил российский парламентарий Михаил Шеремет.

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По его словам, сегодняшнее положение Киева не позволяет ему предлагать свои условия для урегулирования конфликта. Кроме того, депутат добавил, что позиция Зеленского перестала иметь какое-либо значение.

"У Зеленского паника, поэтому он последние дни делает информационные вбросы и ссыплет абсурдными измышлениями", — подчеркнул Шеремет в беседе с РИА Новости.

Он считает, что Зеленский в ближайшее время лишится власти. А жителей Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей ожидает будущее в составе РФ, уточнил парламентарий.

Ранее Зеленский сообщил о готовности обсудить с экс-главой США Дональдом Трампом его предложения по миру на Украине.