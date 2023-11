Your browser does not support the audio element.

Официальный Киев готов обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его "формулу мира" по Украине, если он её "поделится", заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.