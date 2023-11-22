Официальный Киев готов обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его "формулу мира" по Украине, если он её "поделится", заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.
Однако Зеленский уточнил, что в данном контексте есть нюанс: Киев не считает формулу решения конфликта "рабочей", если в ней не отражено возвращение Украине потерянных территорий — Крыма и Донбасса.
"Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов. Конечно, если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной", — заявил Зеленский Fox News.
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