Депутат Белик счёл торжеством правды карту с российским Крымом в соцсетях ЕП

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Появление в социальных сетях Европейского парламента карты с Крымом, входящим в состав РФ, следует воспринимать как торжество правды. Такое мнение выразил российский парламентарий Дмитрий Белик.

Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, Европа перестаёт сомневаться в российском статусе Крымского полуострова. При это он обратил внимание на наличие определённого политеса, который европейские страны соблюдают перед украинскими партнёрами.

"Появление карты с российским Крымом является торжеством правды и справедливости, которую западным пропагандистам всё труднее утаить в мешке", — подчеркнул Белик в разговоре с РИА Новости.

На сегодняшний день осталось лишь небольшое количество государств, считающих полуостров частью Украины, уточнил депутат. Он убеждён в том, что Крым навсегда останется в составе РФ.

Ранее в соцсетях Европарламента разместили карту с российским Крымом, что вызвало недовольство среди украинцев. Из-за негативных комментариев запись удалили.