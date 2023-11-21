Европарламент разместил карту с Крымом в составе России, после чего быстро удалил и извинился

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Европарламент во вторник утром опубликовал карту, на которой Крым был отмечен как часть России, через социальную сеть. Однако позже они удалили этот пост и извиненились за допущенную ошибку.

Фото: openverse.org by Nicolay Sidorov is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Благодарим всех, кто указал на нашу ошибку в утренней инфографике. Мы приносим извинения за этот прокол и работаем над его исправлением. Обновленная версия будет опубликована в ближайшее время", — заявили в соцсетях.

Позднее Европарламент опубликовал "обновленную версию" карты, на которой Крым был представлен как часть Украины, сообщает ТАСС.