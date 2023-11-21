Европарламент во вторник утром опубликовал карту, на которой Крым был отмечен как часть России, через социальную сеть. Однако позже они удалили этот пост и извиненились за допущенную ошибку.
"Благодарим всех, кто указал на нашу ошибку в утренней инфографике. Мы приносим извинения за этот прокол и работаем над его исправлением. Обновленная версия будет опубликована в ближайшее время", — заявили в соцсетях.
Позднее Европарламент опубликовал "обновленную версию" карты, на которой Крым был представлен как часть Украины, сообщает ТАСС.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.