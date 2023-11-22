Власти США проанализировали запуск спутника Северной Кореи: пока не знаем, был ли успешным

2:21 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Американские власти расследуют, удалось ли Северной Корее успешно запустить спутник, и решают, стоит ли Вашингтону усилить военное присутствие в регионе.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

"Могу подтвердить, что мы в курсе [запуска], но пока не установлено, был ли он успешным", — сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на еженедельной брифинге для журналистов.

Она также добавила, что США "взаимодействуют с Южной Кореей, Японией и другими союзниками и партнёрами в регионе".

Сингх отметила, что американским властям неизвестно, какого типа был запущен аппарат.

"Мы знаем только, что это был запуск космической ракеты-носителя", — сказала она.

На вопрос о том, насколько новый спутник укрепит военные возможности Северной Кореи и требуется ли США усилить свое присутствие в регионе, представитель Пентагона ответила:

"Я не буду делать предположений, так как мы даже не узнали, успешен ли был запуск".

Она также отметила, что США не располагают информацией о связи России с запуском Северной Кореи, включая возможную техническую поддержку со стороны Москвы.

"Мне не известны подробности связи между этим запуском и Россией. Повторю, у нас есть информация только о запуске космической ракеты-носителя Северной Кореи", — заявила она.

Такое же заявление сделал представитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я не могу подтвердить эту оценку. Она всё ещё рассматривается в правительстве США", — сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он отказался комментировать, насколько серьёзной была бы тревога в Вашингтоне из-за появления у Пхеньяна собственного разведывательного спутника.

"Просто не буду обсуждать это до момента подготовки официальной оценки [результатов текущего запуска в Северной Корее]", — подчеркнул Миллер.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1" прошёл успешно, и спутник выведен на орбиту. Запуск произошёл в 22:42 по местному времени (16:42 мск) с космодрома Сохэ.