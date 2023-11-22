Американские власти расследуют, удалось ли Северной Корее успешно запустить спутник, и решают, стоит ли Вашингтону усилить военное присутствие в регионе.
"Могу подтвердить, что мы в курсе [запуска], но пока не установлено, был ли он успешным", — сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на еженедельной брифинге для журналистов.
Она также добавила, что США "взаимодействуют с Южной Кореей, Японией и другими союзниками и партнёрами в регионе".
Сингх отметила, что американским властям неизвестно, какого типа был запущен аппарат.
"Мы знаем только, что это был запуск космической ракеты-носителя", — сказала она.
На вопрос о том, насколько новый спутник укрепит военные возможности Северной Кореи и требуется ли США усилить свое присутствие в регионе, представитель Пентагона ответила:
"Я не буду делать предположений, так как мы даже не узнали, успешен ли был запуск".
Она также отметила, что США не располагают информацией о связи России с запуском Северной Кореи, включая возможную техническую поддержку со стороны Москвы.
"Мне не известны подробности связи между этим запуском и Россией. Повторю, у нас есть информация только о запуске космической ракеты-носителя Северной Кореи", — заявила она.
Такое же заявление сделал представитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
"Я не могу подтвердить эту оценку. Она всё ещё рассматривается в правительстве США", — сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.
Он отказался комментировать, насколько серьёзной была бы тревога в Вашингтоне из-за появления у Пхеньяна собственного разведывательного спутника.
"Просто не буду обсуждать это до момента подготовки официальной оценки [результатов текущего запуска в Северной Корее]", — подчеркнул Миллер.
Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1" прошёл успешно, и спутник выведен на орбиту. Запуск произошёл в 22:42 по местному времени (16:42 мск) с космодрома Сохэ.
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