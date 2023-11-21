Мигранты перелезают через колючую проволоку на границе с Финляндией

Мигранты предпринимают попытки проникнуть в Финляндию, обходя официальные пограничные пункты. Они перелезают через колючую проволоку и просят убежища. Об этом пишет издание 47news.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Недавно было опубликовано видео, снятое самими нелегалами, на котором видно, как одного из них задерживают у забора с колючей проволокой. По данным финских пограничников, всего около двух человек смогли прорваться и запросить убежище вблизи пункта пропуска "Иматра — Светогорск", а общее число таких случаев на всей границе составило шесть.

Ранее сообщалось, что стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии.