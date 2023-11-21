Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Изучив чаты в соцсетях, где молодые арабы делятся секретами, как пересечь российско-финскую границу, издание "Фонтанка" выяснила схему, как беженцы попадают в Северную Европу.

Фото: ru.echo.am

По данным издания, за несколько последних дней с территории России в соседнюю скандинавскую страну перебрались порядка 400 беженцев, подавляющее большинство из которых арабы.

В целом каждый беженец затрачивает на свое путешествие до заветных рубежей Финляндии около тысячи евро. Сюда входит покупка российской визы, билет на самолет до Москвы или Минска, откуда арабы и африканцы на поезде или автобусе добираются до Петербурга.

Заключительная часть маршрута выполняется на автомобилях, зарегистрированных в РФ. Непосредственно на границе беженцам вручают велосипед, на котором они и пытаются проехать на финскую территорию.

Издание отмечает, что после того, как Финляндия 19 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией, беженцы из арабских и африканских стран ищут обходные пути попасть в Северную Европу.

Протесты против закрытия КПП на границе Финляндии и России