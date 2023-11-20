Глава СВР РФ: Британия и США порекомендовали Украине начать призывать несовершеннолетних

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Британские и американские партнёры порекомендовали Киеву приступить к мобилизации несовершеннолетних украинцев. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

По данным главы СВР, Британия и США советуют Киеву начать призывать не только несовершеннолетних, но также пожилых людей в возрасте до 70 лет.

"Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить дo 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст", — сказал Нарышкин, которого цитирует ТАСС.

Всеобщая мобилизация, которая продолжается на Украине, подразумевает призыв всех не имеющих отсрочки украинцев от 18 до 60 лет.

Нарышкин добавил, что Запад считает, что Киев должен активизировать мобилизацию на фоне колоссальных потерь ВСУ. В Раде уже пообещали это сделать.