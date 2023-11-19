Австрийский полковник Райснер: танки Leopard не повлияли на события на фронте

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Австрийский полковник Маркс Райснер выразил сомнения в эффективности использования немецких танков Leopard в украинских вооруженных силах, утверждая, что они не проявили себя на поле боя.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Выступая на мероприятии AIES в Вене, он подчеркнул, что надежды на изменение хода событий на фронте не оправдались, и считает, что украинцы не смогли эффективно использовать эти танки.

Райснер также отметил, что возможность провала с танками Leopard была предвидена военными экспертами с самого начала, несмотря на утверждения западных специалистов о "энтузиазме" украинских военных.

Ранее офицер ВСУ высказал мнение о том, что российские военные могут бежать при виде танков Leopard, но, как выяснилось, командование Украины недооценило решимость российских сил.

Также отмечается, что нет признаков готовности Германии или другой страны поставлять современные танки Leopard 2 в Украину, что может привести к варианту поставки старых танков Т-72М. В то время как концерн Rheinmetall планирует поставить Украине 25 восстановленных танков Leopard 1A5.