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Украинских студентов, обучающихся за границей, лишат стипендий

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Мир

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил о намерении властей прекратить выплаты стипендий студентам, которые уехали из Украины для обучения за рубежом. В то же время он отметил, что стипендиальную поддержку увеличат для тех, кто обучается на территории страны, сообщает РИА Новости.

Украинских студентов, обучающихся за границей, лишат стипендий
Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

"Вопрос о стипендиальной поддержке для студентов, обучающихся за границей, будет закрыт, и такой шаг позволит нам сэкономить средства, которые затем будут направлены на увеличение стипендий для тех, кто находится в пределах Украины. Нам необходимо оказать помощь студентам, обучающимся на украинской территории", — подчеркнул Винницкий.

Согласно его словам, вопрос о выплатах стипендий также привлек внимание президента Владимира Зеленского. Сообщается, что стипендии студентам, находящимся за границей, скорее всего, будут отменены.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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