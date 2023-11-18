Украинских студентов, обучающихся за границей, лишат стипендий

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Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил о намерении властей прекратить выплаты стипендий студентам, которые уехали из Украины для обучения за рубежом. В то же время он отметил, что стипендиальную поддержку увеличат для тех, кто обучается на территории страны, сообщает РИА Новости.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

"Вопрос о стипендиальной поддержке для студентов, обучающихся за границей, будет закрыт, и такой шаг позволит нам сэкономить средства, которые затем будут направлены на увеличение стипендий для тех, кто находится в пределах Украины. Нам необходимо оказать помощь студентам, обучающимся на украинской территории", — подчеркнул Винницкий.

Согласно его словам, вопрос о выплатах стипендий также привлек внимание президента Владимира Зеленского. Сообщается, что стипендии студентам, находящимся за границей, скорее всего, будут отменены.