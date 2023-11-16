Пёс Майи Санду укусил президента Австрии

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Пёс по кличке Кодруц президента Молдавии укусил за руку главу Австрии, когда тот пытался погладить животное.

Фото: Официальный сайт президента Республики Молдавия

Инцидент произошёл после переговоров Майи Санду и Александера Ван дер Беллена в Кишинёве. Далее президент Австрии с пластырем на кисти отправился на встречу со спикером парламента республики. Об этом сообщает телеканал "ТВР-Молдова".

Отмечается, собака обрела новую хозяйку в лице молдавского лидера после наезда автомобиля на пса.