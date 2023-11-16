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Экс-агент ЦРУ Джиральди: Зеленский единственный хочет продолжать конфликт

1:15
Мир

Президент Владимир Зеленский, возможно, единственный в Украине, кто выступает за продолжение конфликта в его текущем виде, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью каналу Judging Freedom на YouTube, сообщает РИА Новости.

Экс-агент ЦРУ Джиральди: Зеленский единственный хочет продолжать конфликт
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Он считает, что Зеленский, возможно, из-за политических и, возможно, личных мотивов не хочет прекращения конфликта.

Эксперт отметил, что, по его мнению, президент ошибается, придерживаясь подобной позиции. Он также подчеркнул, что в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке у США появилась более серьезная проблема.

"Поддержка Украины уменьшается, поскольку ее стабильность всегда была под вопросом," — подытожил он.

В последнее время западные СМИ все чаще отмечают, что Запад устает от украинского конфликта, и поддержка режима Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден заявил о своей готовности поддерживать и Киев, и Тель-Авив.

Вместе с тем американский сенат недавно проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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