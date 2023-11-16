Патрушев: ущерб Центральной России от обстрелов превысил семь миллиардов рублей

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал, во сколько обойдётся ущерб от обстрелов Центральной России со стороны боевиков Вооружённых сил Украины. По его словам, он превысил семь миллиардов рублей.

Фото: Телеграм-канал ShortЫ ДНР

Патрушев напомнил, что украинские боевики всё активнее обстреливают регионы Центральной России. С начала года на территории страны зафиксировано 128 терактов. Большинство из них было совершено с использованием БПЛА.

"Ситуация в округе остается сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности. Значительный рост вражеских обстрелов российской территории со стороны Украины, диверсионной активности и террористических атак требует продолжения системной работы", — уточнил Патрушев в ходе совещания по безопасности в ЦФО.

В частности, только по территории Белгородской, Брянской и Курской областей было совершенно более восьми тысяч обстрелов. Кроме того, за всё это время было предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов.

В связи с этим, подчёркивает секретарь Совбеза РФ, необходимо как можно скорее завершить установление нормативных требований к оснащению российских объектов специальными средствами для противодействия вражеским беспилотникам.