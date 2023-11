"Страна.ua": вокруг Залужного "минируют" политическое поле. "Нейтрализуют" уголовными делами

Политическое поле вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного "минируют", чтобы снизить его влияние на общественность в эшелонах власти, против него могут инициировать уголовные дела, заявили украинские аналитики.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По мнению аналитиков, есть два сценария развития событий с Залужным. Либо официальный Киев попробует "затащить его в свой лагерь", либо будет нейтрализовать.

"Политическое поле вокруг Залужного "минируют" гораздо серьёзнее, и появление уголовных дел, нацеленных конкретно на него, вполне возможно", — заявил "Стране.ua" директор Украинского института анализа и менеджмента политики Олег Бортник.

По мнению экспертов, в последнее время главком ВСУ вышел в медийное пространство и стал предполагаемым политическим конкурентом для президента Украины Владимира Зеленского, чего официальный Киев допустить не может, стремясь к "монополии" во власти.

