Политическое поле вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного "минируют", чтобы снизить его влияние на общественность в эшелонах власти, против него могут инициировать уголовные дела, заявили украинские аналитики.
По мнению аналитиков, есть два сценария развития событий с Залужным. Либо официальный Киев попробует "затащить его в свой лагерь", либо будет нейтрализовать.
"Политическое поле вокруг Залужного "минируют" гораздо серьёзнее, и появление уголовных дел, нацеленных конкретно на него, вполне возможно", — заявил "Стране.ua" директор Украинского института анализа и менеджмента политики Олег Бортник.
По мнению экспертов, в последнее время главком ВСУ вышел в медийное пространство и стал предполагаемым политическим конкурентом для президента Украины Владимира Зеленского, чего официальный Киев допустить не может, стремясь к "монополии" во власти.
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