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Депутат Шевченко: Залужный озадачил президента идеей об армии роботов — "Представляете лицо Зеленского"

1:05
Мир

Главком ВСУ Валерий Залужный заставил депутатов украинской Рады сомневаться в его объективности. По словам парламентария Евгения Шевченко, идея Залужного создать "армию роботов" шокировала президента Незалежной Владимира Зеленского.

Депутат Шевченко: Залужный озадачил президента идеей об армии роботов — "Представляете лицо Зеленского"
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

По словам Шевченко, Залужный якобы заявил Зеленскому, что ВСУ нужны роботы, имея в виду киберсолдат, которых увидел в США. Но постановка вопроса сыграла злую шутку.

"Приехал к президенту и заявил: "Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв — нам нужны роботы". <…> Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?", — заявил Шевченко в интервью директору Института глобальных стратегий Украины Вадиму Карасёву.

Как подчеркнул нардеп, кроме прочего, на Украине не утихает скандал с нашумевшим интервью Залужного британскому журналу Economist, в котором главком уточнил, что ВСУ необходим технологический прорыв, так как живая сила рано или поздно "закончится".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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