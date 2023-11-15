Начинается суд над похитителями золотого унитаза за 6 млн долларов из дворца, где родился Черчилль

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Из Бленхеймского дворца в Лондоне, где родился британский премьер Уинстон Черчилль, золотой унитаз умыкнули осенью 2019 года.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Четырех преступников в возрасте 35-39 лет задержали и суд над ними начинается 28 ноября, сообщает Российская газета.

Золотым унитазом Черчилль не пользовался. Его сделали относительно недавно, как часть инсталяции — сатиры на причуды богачей.

Но унитаз, несмотря на стоимость более шести миллионов долларов, был полностью рабочим, и все посетители дворца могли воспользоваться им в течение трех минут.

Несмотря на поимку воришек, сам унитаз не найден. В полиции предполагают, что произведение туалетного искусства переплавили и продали.

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