Из Бленхеймского дворца в Лондоне, где родился британский премьер Уинстон Черчилль, золотой унитаз умыкнули осенью 2019 года.
Четырех преступников в возрасте 35-39 лет задержали и суд над ними начинается 28 ноября, сообщает Российская газета.
Золотым унитазом Черчилль не пользовался. Его сделали относительно недавно, как часть инсталяции — сатиры на причуды богачей.
Но унитаз, несмотря на стоимость более шести миллионов долларов, был полностью рабочим, и все посетители дворца могли воспользоваться им в течение трех минут.
Несмотря на поимку воришек, сам унитаз не найден. В полиции предполагают, что произведение туалетного искусства переплавили и продали.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.