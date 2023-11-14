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Столтенберг признал сложной ситуацию на Украине

1:06
Мир

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сложной ситуацию на Украине. Такую оценку он дал во вторник, прибыв в Брюссель на встречу министров обороны ЕС.

Столтенберг признал сложной ситуацию на Украине
Фото: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images

Глава альянса сообщил о намерении поднять тему Украины в ходе совещания.

"Интенсивные бои продолжаются, ситуация на поле боя остается сложной, и потому мы должны продолжать нашу интенсивную поддержку Украины", — объяснил он.

Столтенберг по-прежнему убеждён, что нельзя "позволить России победить, что Украина должна выиграть". По его мнению, "предсказать исход конфликта невозможно", но он прямо зависит от масштабов военной помощи, которую НАТО оказывает Киеву.

Генсек Североатлантического альянса призвал ЕС "интенсивно инвестировать в военную промышленность" в свете срыва им поставок боеприпасов Украине в запланированных объёмах в миллион артиллерийских снарядов.

"Я не обещал миллион снарядов", — на всякий случай сразу открестился министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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