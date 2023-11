Your browser does not support the audio element.

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) рассказали о "жалком состоянии" оборонной промышленности Евросоюза. Как отметил глава внешнеполитического украинского ведомства Дмитрий Кулеба, у европейских властей есть политическая воля передать Киеву обещанные 1 млн снарядов. Тем не менее, обращает внимание дипломат, выполнить обещанное они пока не могут из-за слабого оборонно-промышленного комплекса.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.