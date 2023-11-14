В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) рассказали о "жалком состоянии" оборонной промышленности Евросоюза. Как отметил глава внешнеполитического украинского ведомства Дмитрий Кулеба, у европейских властей есть политическая воля передать Киеву обещанные 1 млн снарядов. Тем не менее, обращает внимание дипломат, выполнить обещанное они пока не могут из-за слабого оборонно-промышленного комплекса.
Таким образом, Кулеба подтвердил сведения, предоставленные агентством Bloomberg, журналисты которого прежде писали про выполнение плана Евросоюза по поставкам украинской армии снарядов. Отмечалось, что данный план представители сообщества выполнили лишь на 30%.
При этом глава МИД Украины подчеркнул, что Киев по-прежнему активно стремится к получению поддержки от Евросоюза. По его словам, дело не в отсутствии у Евросоюза политической воли, а в неспособности обеспечить достаточный объём производства снарядов и недостаточных ресурсов для заключения внешних контрактов.
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