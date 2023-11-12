На Украине накрыли подпольную фабрику, где шили форму для сборной РФ по лыжному спорту

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СБУ и Нацполиция Украины рассказали о закрытии производства лыжной спортивной формы для российских спортсменов. Подпольная фабрика работала в Закарпатье.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

В Закарпатье украинские силовики совершили облаву на фабрику, где шили форму для национальной сборной России по лыжному спорту с логотипом в виде двуглавого орла.

Правоохранительные органы Украины выяснили, что фабрика выполняла заказы российской компании, поставляющей одежду для спортивных команд России с начала этого года.