СБУ и Нацполиция Украины рассказали о закрытии производства лыжной спортивной формы для российских спортсменов. Подпольная фабрика работала в Закарпатье.
В Закарпатье украинские силовики совершили облаву на фабрику, где шили форму для национальной сборной России по лыжному спорту с логотипом в виде двуглавого орла.
Правоохранительные органы Украины выяснили, что фабрика выполняла заказы российской компании, поставляющей одежду для спортивных команд России с начала этого года.
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