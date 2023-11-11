Дмитрий Медведев обвинил НАТО и США в экспорте запрещённых веществ в Россию

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что "Талибану"* удалось побороть проблему наркотрафика.

Фото: wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Экс-президент России привёл данные ООН о том, что с конца 2022 года производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%.

Медвевев увидел в этом вклад "Талибана*". Он отметил, что террористичексой организации удалось за короткий срок сделать то, что за 20 лет не смогли сделать НАТО и США.

"Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны", — написал политик в своём Telegram-канале.

Ранее Медведев обвинил представителей Запада в употреблении тяжёлых наркотиков, деменции и цинизме.

* запрещённая в России террористическая организация