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Дмитрий Медведев обвинил НАТО и США в экспорте запрещённых веществ в Россию

0:52
Мир

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что "Талибану"* удалось побороть проблему наркотрафика.

Дмитрий Медведев обвинил НАТО и США в экспорте запрещённых веществ в Россию
Фото: wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Экс-президент России привёл данные ООН о том, что с конца 2022 года производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%.

Медвевев увидел в этом вклад "Талибана*". Он отметил, что террористичексой организации удалось за короткий срок сделать то, что за 20 лет не смогли сделать НАТО и США.

"Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны", — написал политик в своём Telegram-канале.

Ранее Медведев обвинил представителей Запада в употреблении тяжёлых наркотиков, деменции и цинизме.

* запрещённая в России террористическая организация

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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