Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что "Талибану"* удалось побороть проблему наркотрафика.
Экс-президент России привёл данные ООН о том, что с конца 2022 года производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%.
Медвевев увидел в этом вклад "Талибана*". Он отметил, что террористичексой организации удалось за короткий срок сделать то, что за 20 лет не смогли сделать НАТО и США.
"Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны", — написал политик в своём Telegram-канале.
Ранее Медведев обвинил представителей Запада в употреблении тяжёлых наркотиков, деменции и цинизме.
* запрещённая в России террористическая организация
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