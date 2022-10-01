Медведев: у нас праздник, а у них — тяжёлые наркотики, деменция и цинизм

Почти сразу после окончания церемонии подписания договоров о присоединении к России четырёх регионов, на основании итогов референдумов вышедших из Украины, по интернету начала гулять фраза, приписанная Дмитрию Медведеву.

Якобы, комментируя это событие, он сказал: если Украину не принимают в НАТО, мы можем принять её в Россию".

На самом деле зампред российского Совбеза высказался намного конкретнее и жёстче.

В своём Telegram-канале экс-президент РФ написал:

© t.me/medvedev_telegram

И далее пояснил:

"Зеленский <…> умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня".

Высказался Медведев и по поводу заявления генсека НАТО, сказавшего, что "если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство":

"Какой циничный мальчик — ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев".