Драка сотрудников СБУ и бойцов ВСУ из-за песни Михаила Круга попала на видео: бились дамы

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В Сети появилась видеозапись инцидента, который произошёл в ресторане "Арталь" в городе Винница, где украинские военные и сотрудники СБУ подрались из-за песни Михаила Круга.

Согласно информации, опубликованной местным каналом "20 минут — Новости Винницы", инцидент случился 4 ноября в указанном ресторане. В этот вечер две группы отмечали дни рождения: солдат ВСУ и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

Поздним вечером гости ресторана, находясь в VIP-зале, услышали песню Михаила Круга, а затем и композицию "Приходите в мой дом, мои двери открыты". Одна из женщин из компании ВСУ заметила, что композиции звучали на русском языке, и попыталась привлечь внимание сотрудников СБУ к этому факту. Однако её замечание было проигнорировано.

По словам женщины, после этого несколько мужчин вышли из VIP-зала, и началась драка. Она также уточнила, что трое её друзей были доставлены в больницу после инцидента. Опубликованы видеокадры с места событий.