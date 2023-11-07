L'Express предостерегает Зеленского: Украине грозит катастрофа

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Французский журнал L'Express в своей статье предостерегает Украину от возрастающих угроз как на международной арене, так и на фронте. Автор отмечает, что Украине следует быть готовой к трудной зиме, особенно учитывая ослабление поддержки со стороны США и изменение настроений в Европе.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

L'Express подчеркивает, что разногласия среди европейцев являются благоприятной ситуацией для президента России Владимира Путина. Автор также выражает беспокойство по поводу возможного снижения числа американских ресурсов, предоставляемых Украине, из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Статья отмечает, что до настоящего момента Украине поставлены всего 30% обещанных боеприпасов, и заказы, размещённые у производителей, оказываются недостаточными для выполнения обязательств.

Ранее мы писали, что английские журналисты отметили изменение западных стран и к Незалежной, и к лично главе киевского режима.

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