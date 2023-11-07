The Telegraph: западные страны стали менять отношение к Зеленскому и Украине

Украинский президент Владимир Зеленский разочарован, поскольку западные лидеры меняют отношение к нему и его государству.

Фото: openverse.org by President of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

Как сообщает The Telegraph, США и их союзники сейчас гораздо больше внимания уделяют Ближнему Востоку, чем Украине.

"Взгляд Запада сместился, к разочарованию Зеленского, как раз в тот момент, когда контрнаступление ВСУ вот-вот закончится, ведь осенние дожди затрудняют передвижение войск", — подчёркивается в материале.

Издание также отмечает, что Запад устал от боевых действий на Украине. Некоторые американские политики стали скептически относиться к дальнейшей поддержке ВСУ, сказано в статье.

При этом авторы убеждены: Киев не сможет самостоятельно обеспечить оборону страны, если поставки западных вооружений прекратятся. Журналисты добавили, что при таком сценарии на Украине наступит "опасный момент".

Ближний Восток заставляет американцев и их союзников постепенно забывать об украинском конфликте, резюмировали обозреватели.