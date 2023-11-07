Украинский президент Владимир Зеленский разочарован, поскольку западные лидеры меняют отношение к нему и его государству.
Как сообщает The Telegraph, США и их союзники сейчас гораздо больше внимания уделяют Ближнему Востоку, чем Украине.
"Взгляд Запада сместился, к разочарованию Зеленского, как раз в тот момент, когда контрнаступление ВСУ вот-вот закончится, ведь осенние дожди затрудняют передвижение войск", — подчёркивается в материале.
Издание также отмечает, что Запад устал от боевых действий на Украине. Некоторые американские политики стали скептически относиться к дальнейшей поддержке ВСУ, сказано в статье.
При этом авторы убеждены: Киев не сможет самостоятельно обеспечить оборону страны, если поставки западных вооружений прекратятся. Журналисты добавили, что при таком сценарии на Украине наступит "опасный момент".
Ближний Восток заставляет американцев и их союзников постепенно забывать об украинском конфликте, резюмировали обозреватели.
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