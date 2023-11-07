Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила о дружелюбии россиян

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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая сейчас работает и живёт в РФ, заявила, что была удивлена дружелюбием российских граждан.

Фото: openverse by Österreichisches Außenministerium is licensed under CC BY 2.0.

По её словам, каждый прохожий на улице в России готов подсказать маршрут иностранцу. При этом она добавила, что россияне приходят на помощь с широкой улыбкой. Как пояснил дипломат, австрийцы и немцы не отличаются подобным дружелюбием.

"Все люди здесь дружелюбны и готовы помочь", — поделилась Кнайсль в разговоре с RT.

Помимо этого, экс-министр подчеркнула, что Санкт-Петербург стал для неё настоящим домом, где она начала изучать русский язык.

Ранее Кнайсль трудоустроилась в Санкт-Петербургский государственный университет. Дипломат утверждает, что теперь не имеет никакого отношения к Евросоюзу и получает зарплату в рублях.

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