Без поддержки Запада президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на мирное урегулирование конфликта с Россией, заявила обозреватель Клаудия Лоренцо Рубьера. По её словам, если союзники Незалежной откажутся помогать, официальный Киев ждёт унижение за столом переговоров.
По словам обозревателя, положение на фронте у Украины шаткое, и без западной помощи конфликт можно считать проигранным.
"Прекращение поддержки влечёт за собой вполне реальную возможность поражения Украины на поле боя и последующего унижения за столом переговоров", — написала Лоренцо Рубьера в статье для Conversation.
Как уточнила автор, самый важный период для помощи Запада Украине наступит в ближайшей перспективе, так как впереди зима и ситуация на фронте обострится.
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