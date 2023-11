Your browser does not support the audio element.

Без поддержки Запада президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на мирное урегулирование конфликта с Россией, заявила обозреватель Клаудия Лоренцо Рубьера. По её словам, если союзники Незалежной откажутся помогать, официальный Киев ждёт унижение за столом переговоров.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.