Conversation: без поддержки Запада Зеленского унизят за столом переговоров

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Без поддержки Запада президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на мирное урегулирование конфликта с Россией, заявила обозреватель Клаудия Лоренцо Рубьера. По её словам, если союзники Незалежной откажутся помогать, официальный Киев ждёт унижение за столом переговоров.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По словам обозревателя, положение на фронте у Украины шаткое, и без западной помощи конфликт можно считать проигранным.

"Прекращение поддержки влечёт за собой вполне реальную возможность поражения Украины на поле боя и последующего унижения за столом переговоров", — написала Лоренцо Рубьера в статье для Conversation.

Как уточнила автор, самый важный период для помощи Запада Украине наступит в ближайшей перспективе, так как впереди зима и ситуация на фронте обострится.

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