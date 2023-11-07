Financial Times: злость Зеленского подтвердила патовую ситуацию на Украине

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На Украине складываются прогнозы для пата более, чем реалистичные, заявил колумнист Гидеон Рахман. По его словам, то, что президент Незалежной Владимир Зеленский "со злостью" опровергает данный факт, только говорит об обратном.

Фото: edition.cnn.com

Как подчеркнул колумнист, ситуация может оказаться куда хуже, чем патовая.

"Владимир Зеленский со злостью отверг идею о том, что конфликт приходит в патовую ситуацию. Однако прогнозы о пате могут оказаться даже слишком оптимистичными", — написал Рахман в статье для Financial Times.

Ранее Зеленский опроверг все утверждения, что для ВСУ и Украины в целом сложилась патовая ситуация, из которой пока нет выхода.

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