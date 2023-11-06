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Спикер Госдумы Володин уверен, что Зеленский плохо кончит

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Мир

По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, украинский президент Владимир Зеленский является марионеткой, а такие, как он, никогда хорошо не заканчивали.

Спикер Госдумы Володин уверен, что Зеленский плохо кончит
Фото: Фото: BBC

"Участь его (Зеленского) незавидна — марионетки хорошо не заканчивали, особенно в ситуациях, когда ради собственной власти вели на погибель сотни тысяч граждан и торговали независимостью своей страны", — написал Володин в своём Telegram-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что западные лидеры начинают относиться к Зеленскому как к "токсичному и нерукопожатному" политику.

В ЕС и США начинают сознавать, что им не удастся победить Россию в ходе украинского конфликта, невзирая на всю поддержку НАТО, добавил Володин.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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