Спикер Госдумы Володин уверен, что Зеленский плохо кончит

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По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, украинский президент Владимир Зеленский является марионеткой, а такие, как он, никогда хорошо не заканчивали.

Фото: Фото: BBC

"Участь его (Зеленского) незавидна — марионетки хорошо не заканчивали, особенно в ситуациях, когда ради собственной власти вели на погибель сотни тысяч граждан и торговали независимостью своей страны", — написал Володин в своём Telegram-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что западные лидеры начинают относиться к Зеленскому как к "токсичному и нерукопожатному" политику.

В ЕС и США начинают сознавать, что им не удастся победить Россию в ходе украинского конфликта, невзирая на всю поддержку НАТО, добавил Володин.