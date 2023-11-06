Володин: на Западе осознали, что Украина не победит РФ даже с поддержкой НАТО

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Западные лидеры осознали, что украинской армии не удастся одержать победу над Россией, даже если НАТО продолжит поддерживать Киев. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Фото: openverse by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0.

По его словам, президента Украины Владимира Зеленского многие стали воспринимать как "токсичного политика" с незавидной участью.

"На сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить", — подчеркнул Володин в Telegram.

Он считает, что рядовые граждане Украины не хотят сражаться и погибать за коррупционеров. При этом действующее украинское руководство по-прежнему отправляет людей на передовую ради сохранения власти, резюмировал спикер Госдумы.

Ранее украинские солдаты признались, что готовятся к худшему после слов главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте и невозможности серьёзного прорыва на линии соприкосновения.