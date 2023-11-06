Западные лидеры осознали, что украинской армии не удастся одержать победу над Россией, даже если НАТО продолжит поддерживать Киев. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
По его словам, президента Украины Владимира Зеленского многие стали воспринимать как "токсичного политика" с незавидной участью.
"На сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить", — подчеркнул Володин в Telegram.
Он считает, что рядовые граждане Украины не хотят сражаться и погибать за коррупционеров. При этом действующее украинское руководство по-прежнему отправляет людей на передовую ради сохранения власти, резюмировал спикер Госдумы.
Ранее украинские солдаты признались, что готовятся к худшему после слов главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте и невозможности серьёзного прорыва на линии соприкосновения.
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