Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощание с убитой семьёй в Волновахе: пощады убийцам не будет
Гастроэнтеролог Лютова рассказала, кому противопоказана тыква
Учёный прокомментировал сообщения о гигантской трещине на Солнце
Отец Анджелины Джоли заявил, что разочарован позицией дочери по ситуации в Газе
Бельгийские ученые назвали главную причину вымирания динозавров
Армия Израиля захватила военный лагерь ХАМАС в Газе
Вашингтон хочет представить прекращение конфликта на Украине, как инициативу Киева
В ГИБДД запретили водить автомобиль, если владелец не вписан в ОСАГО
Американские ученые назвали размер члена, когда можно считать, что "повезло"

Володин: на Западе осознали, что Украина не победит РФ даже с поддержкой НАТО

1:03
Мир

Западные лидеры осознали, что украинской армии не удастся одержать победу над Россией, даже если НАТО продолжит поддерживать Киев. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Володин: на Западе осознали, что Украина не победит РФ даже с поддержкой НАТО
Фото: openverse by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0.

По его словам, президента Украины Владимира Зеленского многие стали воспринимать как "токсичного политика" с незавидной участью.

"На сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить", — подчеркнул Володин в Telegram.

Он считает, что рядовые граждане Украины не хотят сражаться и погибать за коррупционеров. При этом действующее украинское руководство по-прежнему отправляет людей на передовую ради сохранения власти, резюмировал спикер Госдумы.

Ранее украинские солдаты признались, что готовятся к худшему после слов главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте и невозможности серьёзного прорыва на линии соприкосновения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак

Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".

Собчак об обыске в доме Вики Цыгановой: "У Цыгановых ищут еврея"
Валерий Меладзе спел в дуэте с новой девушкой Константина Меладзе
С Валерием Меладзе спела новая девушка его брата Константина Меладзе
В Днепре на аэродроме ракета РФ спровоцировала детонацию заряда NASAMS
Зеленского выкинули из переговоров с США: первое лицо теперь другое?
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
"Лёш, спасибо тебе за работу": Цыгановы раскрыли, в чём заключалась суть "обыска" в их доме
Палестинец, потерявший свою семью после атаки Израиля, написал Байдену письмо
5 положительных изменений, которые произойдут с вашим организмом после месяца без алкоголя
5 положительных изменений, которые произойдут с вашим организмом после месяца без алкоголя
Последние материалы
Володин: на Западе осознали, что Украина не победит РФ даже с поддержкой НАТО
Вашингтон хочет представить прекращение конфликта на Украине, как инициативу Киева
В ГИБДД запретили водить автомобиль, если владелец не вписан в ОСАГО
Американские ученые назвали размер члена, когда можно считать, что "повезло"
ГИБДД начала лишать водителей прав за неправильно закрепленные номера
Терапевт Водовозов заявил, "праноеды" предлагают простые решения
Зеленский обещал лично объяснить Трампу невозможность прекратить конфликт
Глава Запорожской области заявил, что контрнаступление ВСУ в регионе остановлено
Ученые испуганы магнитной бурей K-индекса, которая сегодня ударит по России
Профессор Аграновский: вакцины не защищают от COVID-19, поскольку вирус изменился
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников