Минобороны Израиля: не менее 12 командиров ХАМАС уничтожены в секторе Газа

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В секторе Газа уничтожены не менее 12 командиров палестинского движения ХАМАС, сообщили СМИ со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Фото: ru.freepik.com

По его словам, вскоре в секторе не останется "никакой угрозы".

"После окончания этой войны в Газе не останется никакой угрозы, которая могла бы терроризировать Израиль с южной границы", — цитирует главу военного ведомства Израиля портал Yedioth Ahronoth.

Галант подчеркнул, что после уничтожения движения ХАМАС, Тель-Авив получит "полную свободу действий" за пределами сектора Газа.

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