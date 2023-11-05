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Минобороны Израиля: не менее 12 командиров ХАМАС уничтожены в секторе Газа

0:38
Мир

В секторе Газа уничтожены не менее 12 командиров палестинского движения ХАМАС, сообщили СМИ со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Минобороны Израиля: не менее 12 командиров ХАМАС уничтожены в секторе Газа
Фото: ru.freepik.com

По его словам, вскоре в секторе не останется "никакой угрозы".

"После окончания этой войны в Газе не останется никакой угрозы, которая могла бы терроризировать Израиль с южной границы", — цитирует главу военного ведомства Израиля портал Yedioth Ahronoth.

Галант подчеркнул, что после уничтожения движения ХАМАС, Тель-Авив получит "полную свободу действий" за пределами сектора Газа.

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ЦАХАЛ дал 24 часа на эвакуацию мирным жителям Сектора Газа | Израиль Палестина война
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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