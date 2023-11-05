В секторе Газа уничтожены не менее 12 командиров палестинского движения ХАМАС, сообщили СМИ со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта.
По его словам, вскоре в секторе не останется "никакой угрозы".
"После окончания этой войны в Газе не останется никакой угрозы, которая могла бы терроризировать Израиль с южной границы", — цитирует главу военного ведомства Израиля портал Yedioth Ahronoth.
Галант подчеркнул, что после уничтожения движения ХАМАС, Тель-Авив получит "полную свободу действий" за пределами сектора Газа.
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