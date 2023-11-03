Война в Израиле может вызвать рост европейской инфляции

Американский банк Goldman Sachs прогнозирует проблемы для европейской экономики при затяжном конфликте на Ближнем Востоке.

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Как отмечают на телеканале CNBC, темпы роста ВВП европейских стран уже замедляются в связи с подорожанием энергоносителей на фоне конфликта. При продолжении геополитической напряжённости в странах Среднего Востока можно ожидать роста и цен и инфляции на европейских рынках. Сейчас инфляция в ЕС опустилась до минимума с 2021-го.

Для того чтобы держать ситуацию под контролем, считают аналитики, европейским центробанкам придётся пойти на ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ключевых процентных ставок.