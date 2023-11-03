В США объяснили провал контрнаступления ВСУ

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Контрнаступление ВСУ не достигло поставленных целей, пишет американский Newsweek. Издание объяснило причины провала военной кампании, на которую Киев возлагал большие надежды.

Фото: newsweek.com

"Украинское контрнаступление находится на последнем издыхании, — констатирует журнал. — Пять месяцев спустя ни одна из целей не была достигнута".

Причинами столь удручающей для киевского режима ситуации названы мощнейшие линии обороны российской стороны, а также её явное превосходство в огневой мощи. ВСУ, похоже, наоборот, скоро столкнутся с дефицитом боеприпасов.

"Достаточных боеприпасов для поддержания такой скорострельности не будет, поскольку запасы НАТО истощаются, а темпы производства боеприпасов остаются слишком низкими, чтобы удовлетворить такой уровень спроса", — объясняет Джек Уотлинг из Королевского института вооруженных сил.

Результатом стал фактический провал контрнаступления, о котором так много говорили.

"Ограниченные успехи на местах были утеряны, а сами достижения настолько незначительны, что для того, чтобы их заметить, требуется увеличительное стекло", — резюмирует Newsweek.

Политикам США всё труднее объяснить разочарованному американскому обществу необходимость продолжения военной помощи Украине. Следствием этого стало исключение соответствующей статьи расходов из бюджета, а затем отказ конгрессменов Джо Байдену в его попытке протолкнуть ассигнования Киеву "прицепом" с Израилем.

Украинские чиновники продолжают разъезжать по миру, выпрашивая вооружения, но вопреки своим бравурным реляциям, звучащим публично, в действительности они настроены весьма пессимистично, что нашло отражение в недавней нашумевшей статье в Time.

"Он обманывает себя, — признался журналу один из советников Владимира Зеленского. — Мы не победим. Но попробуй скажи ему это".

Таким образом, максималистская цель киевской власти победить Россию на поле боя со всей очевидностью выглядит бредовой, заключает Newsweek.