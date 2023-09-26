Белый дом: США хватит средств на поддержку Украины ещё на несколько недель

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Вашингтон сможет помогать Киеву ещё на протяжении нескольких недель, затем может произойти снижение поддержки. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

Фото: Openverse

По его словам, если конгресс не одобрит дополнительные ассигнования в размере 24 млрд долларов, то Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с проблемами на линии боевого соприкосновения.

Он призвал конгрессменов выделить деньги на поддержку украинской армии. Это позволит Киеву продолжить контрнаступление до ухудшения погоды, считают в Белом доме.

"У нас есть ещё немного средств. Думаю, нам их хватит ещё на несколько недель или около того", — подчеркнул Кирби в эфире CNN.

При этом он допустил возможность приостановки работы федерального правительства США с 1 октября 2023 года, если конгресс не утвердит полноценный или краткосрочный бюджет на следующий год.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что его страна получила первые танки Abrams. Он также заявил о поиске новых контрактов на поставки вооружений для ВСУ.