Эпицентр находился в 77 км к северо-западу от города Перистерион, где проживают 139 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 10 км. Сейсмическое событие произошло в 8:26 по местному времени (9:26 мск). Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, ранее сейсмологи зарегистрировали сильные подземные толчки у побережья Чили. Магнитуда составляла около 6,6. Эпицентр располагался в 42 километрах к юго-западу от города Уаско.
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