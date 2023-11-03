В Греции произошло сильное землетрясение

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Эпицентр находился в 77 км к северо-западу от города Перистерион, где проживают 139 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 10 км. Сейсмическое событие произошло в 8:26 по местному времени (9:26 мск). Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Напомним, ранее сейсмологи зарегистрировали сильные подземные толчки у побережья Чили. Магнитуда составляла около 6,6. Эпицентр располагался в 42 километрах к юго-западу от города Уаско.