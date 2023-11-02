В Совфеде обвинили Украину в иждивенчестве по отношению к Западу

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Украина окончательно и бесповоротно заняла иждивенческую по отношению к Западу позицию, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В своём телеграм-канале он перечислил этапы пути Незалежной к этому плачевному результату, пройденные ею за три десятилетия независимости.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

из воспитанников в подшефные;

из подшефных в нахлебники;

из нахлебников в прихлебатели;

из прихлебателей в иждивенцы.

Написать об этом сенатора побудило решение киевских властей отказаться от транзита российского газа. В лучшие времена Украина получала за него до 10% доходов бюджета, да и сегодня неплохо на этом зарабатывает, напомнил Косачев. Он уверен, что это неосмотрительное решение навредит и украинцам, и Европе. И только США от этого могут от этого выиграть. Очевидно, что оно принято лишь для того, чтобы понравиться заокеанским партнёрам.

В результате вместо стабильной статьи доходов Украина теперь может рассчитывать только на их подачки. Что и есть – иждивенчество по определению, которое Косачев, по его словам, уточнил в законодательстве.

Именно западная помощь и сделала политику киевской власти безответственной, заключил он.