Украина окончательно и бесповоротно заняла иждивенческую по отношению к Западу позицию, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В своём телеграм-канале он перечислил этапы пути Незалежной к этому плачевному результату, пройденные ею за три десятилетия независимости.
из воспитанников в подшефные;
из подшефных в нахлебники;
из нахлебников в прихлебатели;
из прихлебателей в иждивенцы.
Написать об этом сенатора побудило решение киевских властей отказаться от транзита российского газа. В лучшие времена Украина получала за него до 10% доходов бюджета, да и сегодня неплохо на этом зарабатывает, напомнил Косачев. Он уверен, что это неосмотрительное решение навредит и украинцам, и Европе. И только США от этого могут от этого выиграть. Очевидно, что оно принято лишь для того, чтобы понравиться заокеанским партнёрам.
В результате вместо стабильной статьи доходов Украина теперь может рассчитывать только на их подачки. Что и есть – иждивенчество по определению, которое Косачев, по его словам, уточнил в законодательстве.
Именно западная помощь и сделала политику киевской власти безответственной, заключил он.
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