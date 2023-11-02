Вашингтон уведомил Москву о планах запуска межконтинентальной ракеты над Тихим океаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он особо отметил, что все соответствующие пуски являются предметом уведомления по соответствующим каналам.
"Все необходимые уведомления, конечно же, были получены. Так же поступает российская сторона", — рассказал Песков.
Вместе с этим в Кремле не стали комментировать то, что запуск был неудачным.
Напомним, ранее сообщалось, что ВС США подорвали в воздухе МБР Minuteman III из-за технических неполадок.
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