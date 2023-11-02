РФ получила уведомление от США о запуске межконтинентальной ракеты

Вашингтон уведомил Москву о планах запуска межконтинентальной ракеты над Тихим океаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.aex.ru%2Fnews%2F2023%2F6%2F20%2F258659%2F&psig=AOvVaw1zAQ2b4TUBmqlT0UryNaam&ust=1691603845900000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQjB1qFwoTCJC7ucTRzYADFQAAAAAdAAAAABAE

Он особо отметил, что все соответствующие пуски являются предметом уведомления по соответствующим каналам.

"Все необходимые уведомления, конечно же, были получены. Так же поступает российская сторона", — рассказал Песков.

Вместе с этим в Кремле не стали комментировать то, что запуск был неудачным.

Напомним, ранее сообщалось, что ВС США подорвали в воздухе МБР Minuteman III из-за технических неполадок.