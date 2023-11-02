К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на Западе относятся с презрением. В этом уверен бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Эксперт считает, что западные "партнёры" сейчас ни во что не ставят Зеленского, считая его уже отработанным материалом.
Вопрос его побега с Украины — дело времени, убеждён экс-советник американского ведомства.
"Теперь над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько ещё он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами", — сказал Макгрегор в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном на его YouTube-канале.
Макгрегор добавил, что конфликт можно уже считать проигранным для Украины, с учётом тех огромных потерь, которые понесла её армия, а Зеленский превратился на Западе из героя в посмешище.
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