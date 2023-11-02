Экс-советник Пентагона Макгрегор: над Зеленским глумятся на Западе, с ним покончено

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К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на Западе относятся с презрением. В этом уверен бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Эксперт считает, что западные "партнёры" сейчас ни во что не ставят Зеленского, считая его уже отработанным материалом.

Вопрос его побега с Украины — дело времени, убеждён экс-советник американского ведомства.

"Теперь над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько ещё он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами", — сказал Макгрегор в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном на его YouTube-канале.

Макгрегор добавил, что конфликт можно уже считать проигранным для Украины, с учётом тех огромных потерь, которые понесла её армия, а Зеленский превратился на Западе из героя в посмешище.