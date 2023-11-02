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В США врач тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО

1:52
Мир

Американский акушер-гинеколог тайно использовал свою собственную сперму для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у своей пациентки, сообщает "Главный региональных" со ссылкой на The Seattle Times.

В США врач тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

В 1989 году 67-летняя Шерон Хейс обратилась за помощью к доктору Дэвиду Клейпулу из Спокана, штат Вашингтон.

Шерон утверждает, что ее знакомый порекомендовал ей Дэвида в качестве врача. Она признается, что чувствовала беспокойство на приемах у этого врача, но продолжала получать медицинское обслуживание. Шерон прошла несколько этапов искусственного оплодотворения в течение шести месяцев и обратилась за медицинской помощью несколько раз, прежде чем забеременеть. Дэвид утверждал, что при выборе доноров учитывал их схожесть с мужем пациентки.

В 1990 году у Шерон родилась дочь по имени Брианна. В этом году она решила пройти тест на ДНК, чтобы изучить свою генетическую предрасположенность к различным заболеваниям и найти потенциальных родственников. Девушка загрузила свои генетические данные на генеалогические веб-сайты и удивилась, обнаружив, что у нее есть несколько дополнительных братьев и сестер. Затем на одном из генеалогических веб-сайтов родственники нашли профиль Дэвида, и результаты ДНК совпали с данными этого мужчины. Это позволило им установить, что Дэвид является их биологическим отцом.

Брианна немедленно поделилась этой информацией со своей матерью.

Шерон подала иск против Дэвида, обвиняя его в мошенничестве и нарушении стандартов медицинской практики. Шерон также требует компенсации материального и морального ущерба.

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Что такое ЭКО? — Научпок
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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