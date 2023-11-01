МОК о конфликте в секторе Газа: спортсмены не несут ответственность за свои правительства

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Международный олимпийский комитет заявил о том, что нельзя нарушать права спортсменов из-за действий правительств их стран. В качестве примера был приведён конфликт в секторе Газа.

Фото: maxpixel.net

МОК заявил, что приветсвует не коллективную, а индивидуальную ответственность.

"Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств", — заявили представители МОК.

В Международном олимпийском комитете заверили, что будут разбираться в случае проявления дискриминации со стороны спортсмена или иного официального лица.

Ранее МОК не согласился с заявлением Владимира Путина об этнической дискриминации россиян.