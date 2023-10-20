Международный олимпийский комитет прокомментировал слова Владимира Путина, который обвинил МОК в ущемлении прав российских спортсменов.
МОК не увидел в недопуске граждан РФ на Олимпийские игры этническую дискриминацию россиян.
В МОК заявили, что участие в Олимпиаде не является неотъемлемым правом человека. Своё решение представители комитета оправдали правилами Олимпийской хартии, в нарушении которых обвинили руководство России и Белоруссии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Екатеринбурге пропавшая полгода назад 38-летняя женщина отправила мужу сообщение со словами "я в аду" и попросила о помощи.