МОК не согласился с заявлением Путина об этнической дискриминации россиян

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Международный олимпийский комитет прокомментировал слова Владимира Путина, который обвинил МОК в ущемлении прав российских спортсменов.

Фото: wikimedia.org

МОК не увидел в недопуске граждан РФ на Олимпийские игры этническую дискриминацию россиян.

В МОК заявили, что участие в Олимпиаде не является неотъемлемым правом человека. Своё решение представители комитета оправдали правилами Олимпийской хартии, в нарушении которых обвинили руководство России и Белоруссии.