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Армия Израиля заявила об ответных ударах по территории Ливана

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Мир

Руководство ЦАХАЛ рассказало, что армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ливана в ответ на запуск противотанковых ракет.

Армия Израиля заявила об ответных ударах по территории Ливана
Фото: Министерство обороны Израиля

Израиль обвинил "террористическую ячейку" в ударах с территории Ливана. Удары пришлись на израильские районы Зарита и Йифта.

"ЦАХАЛ отвечает огнём по причинам стрельбы", — гласит заявление представителей армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что армия Израиля ударила по вооружённому формированию на территории Ливана.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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