Армия Израиля заявила об ответных ударах по территории Ливана

0:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководство ЦАХАЛ рассказало, что армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ливана в ответ на запуск противотанковых ракет.

Фото: Министерство обороны Израиля

Израиль обвинил "террористическую ячейку" в ударах с территории Ливана. Удары пришлись на израильские районы Зарита и Йифта.

"ЦАХАЛ отвечает огнём по причинам стрельбы", — гласит заявление представителей армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что армия Израиля ударила по вооружённому формированию на территории Ливана.