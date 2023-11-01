Руководство ЦАХАЛ рассказало, что армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ливана в ответ на запуск противотанковых ракет.
Израиль обвинил "террористическую ячейку" в ударах с территории Ливана. Удары пришлись на израильские районы Зарита и Йифта.
"ЦАХАЛ отвечает огнём по причинам стрельбы", — гласит заявление представителей армии обороны Израиля.
Ранее сообщалось, что армия Израиля ударила по вооружённому формированию на территории Ливана.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.