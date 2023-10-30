Британия заявляет о необходимости "гуманитарной паузы" в Газе

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Чтобы гуманитарная помощь дошла до адресатов, МИД Британии заявляет о необходимости "гуманитарной паузы" в Газе. Об этом во время визита в Абу-Даби сообщил глава МИДа Соединённого Королевства Джеймс Клеверли.

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Сегодня состоялась его встреча с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны провели консультацию по вопросу урегулирования ситуации в секторе Газа.

Со слов руководителя форин-офиса, правительство Великобритании ведёт работу с региональными партнёрами (египтянами, израильтянами и др.) по реализации идеи "паузы". При этом глава британского МИДа подчеркнул, что гуманитарная помощь в анклаве должна попасть в руки мирных жителей, а не участников группировки ХАМАС. Эту реплику Клеверли приводит арабский круглосуточный новостной канал Sky News Arabia.

Ранее руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Омане упоминал, что ЕС и дальше продолжит оказывать помощь властям Палестинской автономии, но, если выяснится, что эта помощь попадает в ХАМАС, все причастные будут нести "политическую ответственность".

В качестве одного из вариантов преодоления продовольственного кризиса рассматривается возможность создания морского коридора для транспортировки грузов в сектор Газа. Об этом во время сегодняшнего брифинга рассказал официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис. Деталей, касающихся того, каким именно будет коридор по морю через Грецию и Кипр, а также где эта помощь будет складироваться, в ответе господина Маринакиса не прозвучало.

30 октября на лентах мировых информационных агентств появились сообщения об ужесточении столкновений в секторе Газа. Израильская армия расширяет наземное наступление, нанося воздушные и артиллерийские удары, в связи с чем вопросы гуманитарной помощи становятся острее.