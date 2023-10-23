Экс-морпех США Берлетик: Западу приходится признать, что победа Украины маловероятна

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Вашингтон и его союзники по НАТО уже видят, что победа Киева в конфликте практически невозможна. Об этом сообщил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"Понимая, что боевые действия на Украине носят затяжной характер, Запад вынужден признать маловероятность победы Украины", — сказал Берлетик в разговоре с Global Times.

Эксперт обратил внимание, что Россия превосходит Запад по количеству производимых боеприпасов, при этом делая это на порядок дешевле, чем страны НАТО. То же самое касается производства разных видов военной техники и вооружения.

Берлетик также напомнил, что США теперь уделяют много внимания военной поддержке Израиля. Теперь Вашингтону, пытающемуся помогать и Киеву, и Тель-Авиву на фоне низкого производства и уже и так недостаточных запасов приходится вдвойне сложно.

Именно поэтому шансы США на достижение хотя бы одной их актуальных стратегических целей стремятся к нулю, заключил Берлетик.