Экс-морпех США Берлетик: ракеты ATACMS не помогут Украине, ВС РФ будет глушить их с помощью РЭБ

Американские ракеты ATACMS не помогут украинской армии, потому что ВС РФ будут использовать против них свои мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мешающие наведению на цель. Об этом напомнил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.

Фото: openverse.org

"Они (ракеты ATACMS. — Прим. ред.) могут промахнуться из-за того, что Россия их заглушит через РЭБ. Напоминаю, что это уже происходило с РСЗО HIMARS", — отметил Берлетик в своём YouTube-канале The New Atlas.

Пехотинец добавил, что для американских ATACMS есть ещё одна опасность — украинские военные могут даже не начать их использовать, потому что есть большая вероятность того, что русские уничтожат эти ракеты ещё на складах, до появления их на передовой.

Эти два конкретных факторы делают американские ATACMS бесполезными для Киева, объяснил Берлетик. По его словам, то же самое касается ракет Storm Shadow и немецких Taurus.