The Sun: личный номер Риши Сунака попал в открытый доступ

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Личный номер британского премьер-министра Риши Сунака попал в сеть, сообщает газета The Sun.

Фото: observatornews.ro

Это произошло после того, как пранкеры опубликовали аудиозапись телефонного звонка и автоответчика премьера.

Кроме того, издание подтвердило, что это тот же номер, который Сунак использовал в течение многих лет. Уточняется, что при его вступлении в должность, ему был предоставлен новый номер, но запись демонстрирует, что старый номер все еще активен, сообщает "Газета.Ru".

22 октября газета Daily Mail сообщила, что премьер-министр Великобритании собирается усилить меры безопасности в своей резиденции в деревне Кирби-Сигстон, Северный Йоркшир. Это решение связано с инцидентом в августе, когда активисты из Greenpeace проникли на его территорию.

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