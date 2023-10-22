Ряд агентств ООН назвали ситуацию в секторе Газа "катастрофической": больницы переполнены

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Пять агентств ООН призвали прекратить огонь в секторе Газа и назвали ситуацию в анклавах "катастрофической". Как отметили заявители, на территории всё меньше есть доступ к продуктам и медицинским услугам.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Согласно заявлению Программы развития ООН, Фонда ООН в области народонаселения, Детского фонда ООН, Всемирной продовольственной программы ООН и Всемирной организации здравоохранения, тысячи людей в секторе Газа вынуждены покинуть свои дома, продовольственные магазины, пекарни и другие объекты закрываются.

"Больницы переполнены пострадавшими. Гражданские лица сталкиваются с растущими трудностями в доступе к основным продуктам питания, — говорится в заявлении. — Ситуация (в секторе Газа. — Прим. ред.) катастрофическая".

Как подчеркнули заявители, необходимо немедленно прекратить огонь и дать людям гуманитарный доступ.

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