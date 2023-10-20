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Лукашенко обвинил правительство Белоруссии в дезинформации и вранье

1:53
Мир

Искажение информации о состоянии в различных сферах экономики Белоруссии не приемлемо. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 20 октября, в ходе совещания о совершенствовании системы планирования и контроля за выполнением стратегических проектов, сообщает EADaily.

Лукашенко обвинил правительство Белоруссии в дезинформации и вранье
Фото: Wikipedia

"Часто бывает так, что после принятия решения оно не реализуется, и даже если реализуется, то с опозданием, и это становится нормой. Но меня больше всего беспокоит, как в последнее время (как я уже упоминал), правительство вместо реальных действий начинает распространять ложную информацию и дезинформировать меня, президента. Это делается с целью показать себя в лучшем свете… Я не хочу делать публичные заявления, но я могу привести вам примеры в закрытом режиме, которые наглядно демонстрируют, что проблема лжи все еще существует. И неудивительно, что у нас в разных областях, включая Гомельскую, Витебскую, Могилевскую и в целой стране, возникают проблемы, такие как ухудшение состояния скота. Это можно связать с министрами и губернаторами. Это неприемлемо," — отметил он.

При этом президент подчеркнул, что случаи подобной дезинформации являются исключительными.

"Я не говорю, что это является традицией. Но мне не хотелось бы, чтобы в Белоруссии это стало традицией — распространение лжи. Если мы смотрим в искривленное зеркало, мы не сможем улучшить состояние страны и реализовать стратегические планы," — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии не впервые высказывает критику по отношению к текущему правительству. Ранее он высказывал свое недовольство относительно недоработанных документов, представляемых ему для рассмотрения.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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