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Лидер партии "Ватан" Перинчек призывает столицы РФ, Турции и Ирана к противодействию Израилю

1:32
Мир

Лидер турецкой партии "Ватан" Догу Перинчек призвал к совместным усилиям Турции, России и Ирана в контексте мировых событий. В ходе своего выступления на телекомпании Ulusal Kanal он также выразил мнение о прекращении поддержки режима президента Украины Владимира Зеленского со стороны Турции и о выходе страны из НАТО.

Лидер партии "Ватан" Перинчек призывает столицы РФ, Турции и Ирана к противодействию Израилю
Фото: openverse

Политик заявил, что для преодоления современных вызовов, таких как сионизм, американский империализм, оккупация и насилие, необходимо активное участие международного сообщества под руководством Турции, России и Ирана. Он призвал президента Тайипа Эрдогана к действиям и предложил совместную очистку севера Сирии от террористических организаций, контролируемых Америкой и Израилем, а также открытие новых фронтов против них как акт солидарности с Палестиной, сообщает ТАСС.

Догу Перинчек также выразил несогласие с поддержкой американского империализма на украинском фронте и режима Владимира Зеленского, призывая к немедленному изменению этой политики. Кроме того, он выразил требование передачи под контроль вооруженных сил Турции американских военных баз Инджирлик и Кюреджик, а также призвал к выходу страны из НАТО.

Партия "Ватан," не имеющая представительства в парламенте, ранее высказывала подобные взгляды, включая выход из НАТО, отказ от закупки истребителей F-16 у США и другие подобные инициативы.

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Краткая история сектора Газа: за что воюют Палестина и Израиль?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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